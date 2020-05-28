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منوعات

بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور

الخميس 28/مايو/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اصطفت بعض الأسر الفقيرة في إحدى المقاطعات البريطانية أمام أحد بنوك الطعام الذي يقدم الدعم للأسر غير القادرة، ولكن بعد خروج المواطنين من العزل زادت البطالة 350% حسب إحصائية الحكومة. 

تسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا بعد أن أعلن أصحاب بعض الشركات عدم قدرتهم على صرف رواتب العمالة واتخذت اجراءات بالاستغناء عن بعض العمال والموظفين لتخفيف الأعباء، وفقًا لما ورد في صحيفة  "ميرور". 

تسبب الوباء في ظهور حالة من الركود بسبب عزل المواطنين ومنع الطيران، ونتج عنه رفع نسبة البطالة وهبوط أجور آلاف الأسر وتحولهم من الطبقة المتوسط إلى الفقيرة التي تحتاج إلى الدعم. 

قام أحد المواطنين في بريطانيا بتصوير طابور اصطفوا فيه أمام أحد بنوك الطعام بأعداد كبيرة، وذكر أنها أكبر أعداد رصدها في بريطانيا من الأسر المحتاجة. 

يزعم البعض أن نسبة البطالة ارتفعت 3 أضعاف ما قبل كورونا، وأصبح عدد كبير من الأسر في حاجة إلى الدعم المادي بعد الاستغناء عنهم في وظائفهم.  

بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور
بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور
بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور
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