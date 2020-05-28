بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

حرصت الفنانة عبير منير والدة الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة.





خطفت والدة ملك قورة الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الغامق ونسقت معه بلوزة باللون الفوشيا واتسمت ببعض الرسومات التي حملت اللون الذهبى ما منحها إطلالة مبهجة.





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وانتعلت والدة ملك قورة حذاء مسطحا باللون الأبيض، كما ارتدت نظارة شمس جذابة متناسقة مع وجهها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت والدة ملك قورة على خصلات شعرها الأشقر الانسيابى، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.