AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

الخميس 28/مايو/2020 - 07:07 ص
والدة ملك قورة
والدة ملك قورة
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الفنانة عبير منير والدة الفنانة ملك قورة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة.

خطفت والدة ملك قورة الأنظار فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز باللون الغامق ونسقت معه بلوزة باللون الفوشيا واتسمت ببعض الرسومات التي حملت اللون الذهبى ما منحها إطلالة مبهجة.

اقرأ أيضا..

وانتعلت والدة ملك قورة حذاء مسطحا باللون الأبيض، كما ارتدت نظارة شمس جذابة متناسقة مع وجهها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت والدة ملك قورة على خصلات شعرها الأشقر الانسيابى، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.
 
View this post on Instagram

مساء الفل عليكم 🌸🌸🌸

A post shared by Abir Mounir (@abirmounir.official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس غريبة.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بفستان مبهج.. والدة ملك قورة تتألق في أحدث ظهور

بإطلالة ملفتة.. خطيبة محمد الشرنوبي تتألق فى أحدث ظهور

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ البينك الفاتح.. ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة.. شاهد

بملابس محتشمة.. دعاء فاروق تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

أحمد عفيفي يدعم شيكابالا بـ عدة تغريدات عن التنمر الإلكتروني

بسبب كورونا.. طوابير في بريطانيا أمام بنوك الطعام خوفا من المجاعة ..صور

قرار عاجل من ترامب بشأن حادث منيابوليس

7 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمعرض سيراميك في كفر الشيخ.. صور

منظمة الصحة العالمية توضح حقيقة علاج كورونا بالأسبرين

كارثة في سجن الدوحة المركزي.. 114 إصابة بفيروس كورونا داخل عنبر 6

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لأول مرة ظهور BMW الفئة الخامسة 2021

بألوان مبهجة.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة