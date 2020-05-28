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منوعات

فوائد كورونا.. أنشطة تحمي من الأمراض النفسية أثناء الحجر

الخميس 28/مايو/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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مريم صليب
لم يعد المرض فقط هو ما يدمر الإنسان، ولكن أيضا الخوف من الإصابة والرعب من نقل العدوى، مرض آخر يلازم البعض في معظم أنحاء العالم، بعد أن أعلنت الحكومات ضرورة العزل المنزلي الذي تسبب في إصابة ملايين المواطنين بالخوف والتوتر والقلق.
 
نشر موقع "ذا هيلث" بعض التعليمات التي يمكن اتباعها في الفترة القادمة إذا كنت مصابا بفيروس كورونا وتقضي فترة الحجر، أو إذا كنت تخشى الإصابة وملتزما بالبقاء في المنزل. 

قراءة الكتب 
في هذا الوقت إذا كنت مصاب وتحسنت صحتك ولكن مازلت في مرحلة الخطر يمكنك قراءة كتاب حتى تقضي اليوم ويمر بسلام دون توتر أو تفكير في المستقبل، أما إن كنت تمضيه في منزلك فإنك غالبا في منطقة الأمان و لكن تحتاج إلى أن تهدأ و لا تجعل فرصة للأمراض النفسية اقتحام عقلك فيمكنك سماع أغاني و قراءة كتب أو طبخ أطعمة جديدة والاستمتاع بوقتك مع أسرتك. 

المحادثة 
من أهم الفوائد التي قدمتها لنا أزمة كورونا لأنها جمعت شمل العائلات فالكل يلتزم بالمنزل خوفا من الاصابة ، فيمكنك التحدث إلى اسرتك باستفاضة فالوقت كبير و لا يوجد وظيفة أو سفر أو أي شيء. 

التواصل
يمكننا أن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الحديث مع من نحبهم ومنعتنا الأزمة من التواصل معهم. 

مشاهدة أفلامك المفضلة
قد تكون حيلة تقليدية أو قديمة و لكنها قد تفيدك في أيام الحجر الصحي وتهون مرضك.


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