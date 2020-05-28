التواصل مع كنتاكي.. مستشفى عزل وكول سنتر للرد على استفسارات كورونا بجامعة طنطا

قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث إنه سيتم إنشاء مستشفى للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنشاء مركز اتصالات (كول سنتر) في الجامعة للرد على الاستفسارات حول إجراءات التصدي للفيروس.





وأضاف عكاشة أنه سيتم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون معها في مجال الواقيات ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" الذي نظمته جامعة طنطا مساء اليوم الأربعاء.





وشملت الجلسات كلمتين مهمتين: إحداهما للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وتناول فيها المستجدات عن فيروس كورونا في مصر، وأوصى فيها بعمل "كول سنتر" في جامعة طنطا، وإنشاء مستشفى للعزل، وكانت الكلمة الثانية للدكتور أحمد شكر من جامعة كندا، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من فيروس كورونا في مصر وكندا والعالم.



