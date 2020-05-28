AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التواصل مع كنتاكي.. مستشفى عزل وكول سنتر للرد على استفسارات كورونا بجامعة طنطا

الخميس 28/مايو/2020 - 01:48 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث إنه سيتم إنشاء مستشفى للعزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وإنشاء مركز اتصالات (كول سنتر) في الجامعة للرد على الاستفسارات حول إجراءات التصدي للفيروس.

وأضاف عكاشة أنه سيتم التواصل مع جامعة كنتاكي الأمريكية لإجراء بروتوكول تعاون معها في مجال الواقيات ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة للحماية من فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول حول "دور البحث العلمي في مواجهة فيروس كورونا ومستقبل العالم بعد الجائحة" الذي نظمته جامعة طنطا مساء اليوم الأربعاء.

وشملت الجلسات كلمتين مهمتين: إحداهما للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وتناول فيها المستجدات عن فيروس كورونا في مصر، وأوصى فيها بعمل "كول سنتر" في جامعة طنطا، وإنشاء مستشفى للعزل، وكانت الكلمة الثانية للدكتور أحمد شكر من جامعة كندا، وتحدث فيها عن الدروس المستفادة من فيروس كورونا في مصر وكندا والعالم.

كما تضمنت الجلسات محاضرة للبروفيسور مايكل من جامعة كنتاكي الأمريكية، وتحدث فيها عن الواقيات ثلاثية الأبعاد، وهي تقنية جديدة جدًا في مكافحة فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاكوار لاند روفر تصنع الأقنعة الواقية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكافحة كورونا.. صور

ماذا يفعل العاملون بالإسعاف خلال نقل المصابين بكورونا؟

السعودية تستخدم الطباعة ثلاثية الأبعاد في إنتاج نوعين من الكمامات

دروع ثلاثية الأبعاد.. قناع جديد يحميك ضد كورونا.. تفاصيل

جامعة طنطا تدشن مؤتمر " البحث العلمي في مواجهة فيروس كوفيد-19 ومستقبل العالم بعده"

عيادات أكثر والحجز بالكول سنتر.. الحكومة تعلن خطة تقديم الخدمات الصحية الأساسية أثناء مواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أول رد من هواوي على تطورات تسليم ابنة رئيسها التنفيذي لأمريكا بتهم الاحتيال

أحمد زاهر يدعو لنجم الزمالك بعد إصابته بـ كورونا

بعد إصابة رجاء الجداوي.. صفاء أبو السعود تُجري مسحة كورونا

خاص | رئيس حماية المستهلك: قطونيل ضربت بالقوانين عرض الحائط.. ورسالة مهمة لكل المنتجين

مواطن سعودي ينقل لـ صدى البلد الأجواء في المملكة بعد قرار رفع الحظر

تفاصيل لقاء وزيرة الصحة والأطقم الطبية بـ مستشفيات منشية البكري وحميات العباسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

جولات مغامرة أمريكية في أخطر مناطق العالم.. صور