مستشار رئيس الجمهورية: ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بدور جامعة طنطا وتقديمها عددا وافرا من الأبحاث فى مجال العلاج والتشخيص لـ فيروس كورونا كوفيد 19. أشاد





وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في مشاركته بالمؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة طنطا، الذى يناقش أحدث الأبحاث العلمية فى العالم فى مواجهة فيروس كورونا، أ ن ذروة جائحة فيروس كورونا فى مصر بعد أسبوعين.





وطالب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، بإنشاء خط ساخن بجامعة طنطا لتلقى بلاغات إصابات جديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا مع وجود مستشفى عزل فى جامعة طنطا.





وتناول مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال الجلسة العلمية الأولى "المستجدات عن كورونا في مصر"، مطالبا بتكاتف المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان.