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توك شو

حنان عن عودة فرقة الأصدقاء: من الصعب الاستمرار في الغناء مثل زمان.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:04 ص
المطربة حنان
المطربة حنان
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كـريـم الـخـطـيـب
كشفت المطربة حنان، عن حقيقة عودة فرقة الأصدقاء الغنائية وخطة أعمالها القادمة، موضحة "لدي شغف للعودة للغناء مرة أخرى ولكن من بعيد لبعيد ولكن من الصعب الاستمرار مثل زمان".

وقالت "حنان"، في لقائها التلفزيوني على قناة "الحياة" على هامش احتفالية عيد الفطر المبارك، إنه من الممكن تقديم حفلات وأغنيات من حين لآخر ولكن ليس بشكل مستمر.

وأضافت "الغناء بيحسسني بوجودي في الحياة ومبعرفش اعمل حاجة تانية في الحياة ولكن عمري ما احترفه او امتهنه، وحفيدي بيسمع الأغاني بتاعتي".

وتابعت أنها ليست متسرعة في القرارات، ولا تقبل أي شيء يُفرض عليها، مشيرة إلى أن أفضل عمل درامي شاهدته في رمضان كان مسلسل الاختيار، قائلة "قلبي وجعني وشكرا لكل فريق العمل.. كنت متخيلة كل الشهداء أبنائي وحزنت عليهم كثيرا".

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