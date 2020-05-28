السعودية: تسهيل عودة 450 ألف معتمر عالق بسبب كورونا

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أمس، الأربعاء، تسهيل عودة 450 ألف معتمر إلى بلدانهم، وتيسير مغادرة أكثر من 60 ألف معتمر خلال الأيام الـ5 الأخيرة، منذ تعليق الرحلات الجوية في المملكة.





وقالت الوزارة في بيان نشرته، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "تمكنا من المساعدة في مغادرة أكثر من 1500 معتمر كانوا عالقين في المملكة بسبب إغلاق الأجواء منذ شهر أبريل الماضي بالتعاون مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية".





وأضافت أنها مكنت 40 ألف معتمر كانوا متواجدين في المدينة المنورة من القدوم إلى مكة المكرمة لإنهاء أداء مناسكهم، واستضافة ألفي معتمر ممن لم يستطيعوا المغادرة بسبب إغلاق الرحلات الجوية.



