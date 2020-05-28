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توك شو

فرصة ذهبية.. أحمد شيبة: رفضت التمثيل في مسلسلين خوفا من كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 03:23 ص
المطرب أحمد شيبه
المطرب أحمد شيبه
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف المطرب الشعبي أحمد شيبة عن سبب رفضه للمشاركة في مسلسلين في رمضان الماضي، واعتذر خوفا من الإصابة فيروس كورونا

وقال أحمد شيبة أثناء لقائه التلفزيوني مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على القناة الأولى، "اعتذرت عن المشاركة في مسلسلين رغم أني بحب التمثيل، ونفسي أمثل، وجاءت لي الفرصة، وبسبب أزمة كورونا رفضت ومردتش أمثل.. من خاف سلم".

وأضاف أحمد شيبة، أنه عُرض عليه مسلسل مع المطرب الشعبي سعد الصغير بدور بطولي، ولكنه رفض أيضا بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن لديه شعورًا داخله بأنه يتمتع بموهبة التمثيل منذ فترة.

وتابع أحمد شيبة، "حاسس إن عندي موهبة التمثيل، وهكسر الدنيا، وهبقى نجم إن شاء الله الأيام اللي جاية؛ علشان خلاص مبقاش في غناء".
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