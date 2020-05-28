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توك شو

أحمد شيبة: اشتغلت عامل يومية.. وكنت أتقاضى 5 جنيهات في الحفلة ..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 01:25 ص
أحمد شيبة
أحمد شيبة
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البهي عمرو

قال المطرب الشعبي أحمد شيبة، إنه ملتزم بتنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، موضحًا أنه لم يلتقي أفراد فرقته منذ أكثر من شهر.


وأضاف أحمد شيبة في لقاء تلفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه بدأ من الصفر حتى وصل إلى ما هو فيه حاليًا.


وأشار أحمد شيبة، إلى أنه عمل فى مهن وحرف كثيرة قبل الدخول فى عالم الغناء، قائلا "أنا اشتغلت عامل يومية".



ولفت إلى أنه كان يتقاضى 5 جنيهات و10 جنيهات مقابل مشاركته فى حفلة غنائية، وهناك بعض الأشخاص كانوا يتقاضون 5 آلاف جنيه، موضحا أنه حصل على 150 جنيها من مشاركة فى حفلة وكان يعتبر ذلك أعلى مبلغ.


وتابع أحمد شيبة، أنه بذل مجهودًا كبيرًا فى حياته المهنية ورغم أنه يمارس الغناء منذ 25 عامًا إلا أن شهرته جاءت مؤخرًا ، قائلا: "بدأت من تحت الصفر وكل زملائي الفنانين يعلمون المعاناة التى كنت أعيشها".


وأكد أحمد شيبة، أن "أغنية "آه لو لعبت يا زهر" كسبت منها حب الناس.. ولو طلعت القمر أنا زى ما أنا، ومش هتغير، أنا بسيط بحب أهلى وناسى وأهل منطقتى".


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