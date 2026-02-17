النقل البري: صرف 24 مليون جنيه من صندوق الحوادث.. ونسعى لزيادة المزايا

أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن صندوق "الحوادث والكوارث" التابع للنقابة حقق نجاحا كبيرا في تقديم الدعم الفعلي للسائقين، مشيرا إلى أن الصندوق صرف نحو 24 مليون جنيه كإعانات للأعضاء خلال الفترة الماضية، معلنا عن خطة لتطوير الصندوق وزيادة المزايا الممنوحة للسائقين بدءا من سبتمبر 2024.

وأوضح "الدوكار"، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية العمومية بحضور جميع رؤساء اللجان النقابية وأعضائها، أن جميع أموال الصندوق تخضع لرقابة صارمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدا أن النقابة تسير على خطى ثابتة وتلتزم بالشفافية التامة في إدارة مواردها لصالح الأعضاء.

واستعرض رئيس النقابة الإنجازات الأخيرة، ومنها إنشاء مقر النقابة الجديد وفندق "5 نجوم" الذي استقبل وفودا دولية من اتحاد دول حوض النيل والاتحاد العالمي للنقل (ITF)، والاتحادات العربية.

وأضاف: "المنظمات الدولية تسعى للتعاون مع نقابة النقل البري المصرية لقوتها وتأثيرها، وقد توج ذلك باختيار النقابة لتولي الأمانة العامة للاتحاد العربي للنقل وأمانة دول حوض النيل".

ووجه "الدوكار" رؤساء اللجان الفرعية في المحافظات بضرورة النزول إلى المواقف والتواصل المباشر مع السائقين لشرح خدمات الصندوق وحثهم على الاشتراك، مؤكدا أن الصندوق يمثل مظلة حماية حقيقية للسائق وأسرته.

وكشف عن عزم النقابة زيادة قيمة إعانة الوفاة لتتجاوز 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى التوسع في تغطية الأمراض المزمنة، وذلك اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، نظرا لوجود احتياطي نقدي مطمئن بالصندوق.

وشدد "الدوكار" على أن قطاع النقل البري هو "عصب الحياة" في مصر، مثمنا دور السائقين في الحفاظ على تدفق السلع وحركة المواطنين خلال الأزمات، خاصة في أحداث يناير 2011 التي صمد فيها السائقون على الطرق لتأمين احتياجات الدولة.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة الأمن والأمان للدولة المصرية، مؤكدا أن استقرار الطرق وتطوير شبكة البنية التحتية ساهم بشكل مباشر في دعم قطاع النقل البري والعاملين به، ومشددا على أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لتشويه صورتها أو بث شائعات مغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.