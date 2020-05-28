باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم نابولي مقابل 70 مليون يورو

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضم كاليدو كوليبالي نجم فريق نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مقابل 70 مليون يورو.
وأكد موقع كالتشيو الايطالي أن الفريق الفرنسي وضع خطه لضم كل من اليكس تيلارس وكوليبالي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن فريق نابولي اعلن من قبل عن استحاله الاستغناء عن كوليبالي الا بمقابل لا يقل عن 100 مليون يورو، حيث أكد الموقع ان المبلغ من الممكن ان يقل عن ذلك في ظل أزمة فيروس كورونا.
وتابع الموقع ان مانشستر يونايتد يسعى لضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري وكذلك فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.