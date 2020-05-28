باريس سان جيرمان يسعى لضم نجم نابولي مقابل 70 مليون يورو

وأضاف أن

فريق نابولي

اعلن من قبل عن استحاله الاستغناء عن كوليبالي الا بمقابل لا يقل عن 100 مليون يورو، حيث أكد الموقع ان المبلغ من الممكن ان يقل عن ذلك في ظل

أزمة

فيروس كورونا.