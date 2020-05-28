أحمد موسى يفضح مخطط أردوغان وجورج سورس لتدمير الدول العربية.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد موسي صورة قديمة لـ رجب الطيب أردوغان أثناء اجتماعه برجل الأعمال الأمريكي "جورج سورس".







وعلق أحمد موسى على الصورة عبر حسابه بموقع التواصل التواصل الاجتماعي فيسبوك، "انفراد.. حاكم أنقرة أردوغان عام ٢٠٠٣ في اجتماعه مع جورج سورس ممول الخراب الذي ضرب الدول العربية في ٢٠١١.. هكذا خططوا مبكرا لتدمير الدول وإثارة شعوبها".





كان الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، طالب الدول العربية، باتخاذ موقف موحد وقوي لوقف هجوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ومحاولته احتلال البلد الشقيق وسرقة ثرواته، خاصة النفط والغاز.





أحمد موسى يطالب بتوفير الكمامات على بطاقات التموين للوقاية من فيروس كورونا





وقال النائب، في تصريح صحفي، إن تركيا أغرقت الأراضي الليبية بالسلاح والميليشيات والعملاء، مشددا على ضرورة وقف هذا العبث التركي قبل فوات الأوان، فنوايا أردوغان واضحة في احتلال ليبيا والسيطرة على ثرواتها والعبث بالمنطقة والتحكم في مقدراتها.







وأكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن تدخلات تركيا في المنطقة سوف تشعل الصراعات والتوترات بما لا يمكن السيطرة عليه مستقبلا.