فى ذكرى عيد ميلاد جورج سيدهم.. تفاصيل آخر 48 ساعة من حياة الفنان الراحل

تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم، والذى قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.









وعاش الفنان جورج سيدهم حياة مأساوية وصعبة، حيث تعرض إلى جلطة استمرت معه على مدار 20 عاما تقريبا، ورغم أنه كان يعى كل ما حوله حتى الأيام الأخيرة فى حياته، إلا أن تفاصيل اليومين الآخرين والتى روتها زوجته، تعد الأصعب بالنسبة له والتى كانت سببا فى وفاته.









وقالت زوجة الفنان الراحل إنه "كان يقظا للغاية لما يحدث حوله، ولكن قبل 48 من وفاته شعر بدوار شديد، فاعتقدت أنه يعاني من التهاب في الأذن الوسطى وأجريت اتصالا هاتفيا بطبيب مختص الذي سارع إليه رغم الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن اتضح أن ما شعر به ليس بسبب التهاب الأذن الوسطى".









وأضافت زوجة جورج سيدهم أنه في اليوم التالي تم إدخاله المستشفى بشكل استثنائي بسبب الخوف من مرض كورونا بعد أن عانى من هبوط حاد في عضلة القلب وبعدها بنصف ساعة صعدت روحه إلى بارئها.