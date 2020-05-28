AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى عيد ميلاد جورج سيدهم.. تفاصيل آخر 48 ساعة من حياة الفنان الراحل

الخميس 28/مايو/2020 - 01:22 م
جورج سيدهم
جورج سيدهم
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم، والذى قدم العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.


وعاش الفنان جورج سيدهم حياة مأساوية وصعبة، حيث تعرض إلى جلطة استمرت معه على مدار 20 عاما تقريبا، ورغم أنه كان يعى كل ما حوله حتى الأيام الأخيرة فى حياته، إلا أن تفاصيل اليومين الآخرين والتى روتها زوجته، تعد الأصعب بالنسبة له والتى كانت سببا فى وفاته.


وقالت زوجة الفنان الراحل إنه "كان يقظا للغاية لما يحدث حوله، ولكن قبل 48 من وفاته شعر بدوار شديد، فاعتقدت أنه يعاني من التهاب في الأذن الوسطى وأجريت اتصالا هاتفيا بطبيب مختص الذي سارع إليه رغم الظروف التي تمر بها البلاد، ولكن اتضح أن ما شعر به ليس بسبب التهاب الأذن الوسطى".


وأضافت زوجة جورج سيدهم أنه في اليوم التالي تم إدخاله المستشفى بشكل استثنائي بسبب الخوف من مرض كورونا بعد أن عانى من هبوط حاد في عضلة القلب وبعدها بنصف ساعة صعدت روحه إلى بارئها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة جورج سيدهم .. آخر ما قاله قبل أشهر من رحيله

وفاة جورج سيدهم.. أول تعليق من سمير غانم

بعد وفاته بجلطة بسبب خيانة شقيقه.. جورج سيدهم مطلوب على جوجل

غدًا.. تشييع جثمان الفنان جورج سيدهم من كنيسة العذراء

ترند الفن.. «القتل العمد» تطور جديد في «قتيل فيلا نانسي عجرم».. جورج سيدهم مطلوب على جوجل بعد وفاته بجلطة بسبب خيانة شقيقه

أرملة جورج سيدهم: شكرت الله على وفاة نادية لطفي قبل زوجي.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. أهالي متوفاة بـ كورونا ينقلون جثمانها من الحميات بمعرفتهم.. وصحة الشرقية ترد

احذر مقود السيارة يسبب كورونا.. أقذر من المرحاض.. فيديو

ارتداؤها إجباريا.. هذه الأماكن حددتها الحكومة لارتداء الكمامة.. و4 آلاف جنيه غرامة

ما حكم تقسيم الأب تركته حال الحياة قسمة الميراث.. دار الإفتاء تجيب

تحاليلها سلبية.. تعافي مديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة من فيروس كورونا

آيات لجلب الرزق وتيسير الأمور مجربة.. رددها بعدد معين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمامة بجنيه.. جامعة أسيوط تفتتح ثاني خط لإنتاج الكمامات| شاهد

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

بسبب كورونا .. شاهد بيونسيه متخفية بالكامل