في ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. عاش حياة مأساوية وأصيب بجلطة بسبب خيانة شقيقه له

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان جورج سيدهم الذى رحل عن عالمنا منذ أشهر، وقدم لنا عددا من الأعمال الفنية الجيدة التي تعد علامة فى تاريخ السينما المصرية.





وتعرض جورج سيدهم إلى الإصابة بجلطة وكان السبب فيها خيانة شقيقه له، حيث سرق أموال الفرقة المسرحية التى كانت يديرها جورج سيدهم؛ وهو الأمر الذى أثر عليه وتسبب له فى الأزمة الصحية الكبيرة.





كان جورج سيدهم لا يعترف بالزواج نهائيًا، وكان يطلق عليه "النظام الفاشل"، مشيرًا إلى أن جورج كان له طرق ممتعة على المسرح دون أي فرد آخر.





ورحل الفنان جورج سيدهم عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض استمر قرابة 20 عاما.