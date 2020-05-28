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أخبار العالم

ثاني أكبر وفيات في 24 ساعة.. الهند تسجل 6566 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 08:50 ص
الهند تسجل 6566 إصابة
الهند تسجل 6566 إصابة جديدة بـ كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الهند اليوم، الخميس، تسجيل 6566 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 158333 حالة منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ووفقا لـ "بيزنس انسيدر انديا"، قالت السلطات الصحية الهندية إنه تم الإبلاغ عن 194 حالة وفاة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وبذلك يصل العدد الكلي للوفيات إلى 4531 حالة.

ويعد هذا هو ثاني أكبر عدد من الوفيات المبلغ عنها خلال 24 ساعة، منذ تفشي الفيروس في البلاد. ففي وقت سابق، أبلغت الهند عن 195 حالة وفاة.

وأشارت الصحة الهندية إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ عددهم 67691 ليصل معدل التعافي إلى 42.75%.

ولا تزال ولاية ماهاراشترا هي الولاية الهندية الأكثر تضررا حيث سجلت أعلى عدد من الحالات (56948) وهو ما يمثل 35.96% من إجمالي عدد الحالات في البلاد.

وتأتي الهند من بين أعلى 10 دول على مستوى العالم من حيث الإصابة بفيروس كورونا.
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