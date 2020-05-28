أمين مخزن مستشفى يختلس مهمات بـ 690 ألف جنيه

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام .





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية " إختلاس مال عام " ضبط فيها أمين مخزن إحدى المستشفيات سابقًا – مقيم في الجيزة لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى كونه أمين مخزن مستشفى منذ عام 2011 وقام باختلاس مهمات من عهدته بلغت قيمتها الإجمالية 690 ألف جنيه وفقًا لما جاء بتقرير لجنة الجرد المشكلة من مسئولى الشركة.





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