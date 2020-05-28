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حوادث

أمين مخزن مستشفى يختلس مهمات بـ 690 ألف جنيه

الخميس 28/مايو/2020 - 12:06 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية " إختلاس مال عام " ضبط فيها أمين مخزن إحدى المستشفيات سابقًا – مقيم في الجيزة لقيامه باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى كونه أمين مخزن مستشفى منذ عام 2011 وقام باختلاس مهمات من عهدته بلغت قيمتها الإجمالية 690 ألف جنيه وفقًا لما جاء بتقرير لجنة الجرد المشكلة من مسئولى الشركة.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
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