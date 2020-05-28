كورونا يصل لـ أهل التعليم.. الفيروس يحصد أرواح 5 معلمين حتى الآن.. صرف إعانات فورية لأسر الضحايا.. والتعليم تكثف إجراءاتها الاحترازية وتتعهد بتعقيم المدارس قبل بدء الدراسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تتواصل مع أهل المتوفين لتقديم العزاء والمساعدة، مشيرةً إلى أنها ستكثف من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس.

من جانبه، أكد خلف الزناتي، نقيب النقابة العامة للمهن التعليمية، أنه يتم صرف إعانات فورية لأسر شهداء كورونا من المعلمين.

فيما أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك عمليات تعقيم محترفة يتم على أساسها تعقيم احترافي على مستوى الجمهورية لجميع المدارس المصرية.

وقال وزير التربية والتعليم : "لن يدخل أي طالب إلى مدرسته بعد عودة الدراسة، قبل أن يتم تعقيمها بشكل احترافي تحت إشراف الوزارة".

ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة.









وكان وزير التربية والتعليم شدد على ضرورة أن تتم عمليات التعقيم و التطهير خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.









وأوضح أن ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية أبنائنا الطلاب.









و أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن المديرية تحرص حاليا على الاهتمام بتعقيم مقر المديرية بكل مكاتبه، بواسطة فريق متخصص في التعقيم والتطهير بالتعاون مع جميعة "المشاركة للجميع".









وأوضح محمد عطية، أنه تم توفير 2 جهاز لقياس درجة الحرارة عن بعد، لاستخدامه مع العاملين والجمهور عند دخول ديوان المديرية، وذلك لتأمين صحة وسلامة العاملين بالديوان.



وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: "نحن حريصون كل الحرص على توفير الأمن والسلامة والصحة المهنية للعاملين".



وشدد على أنه يتم تعقيم جميع حجرات ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمبانيه المختلفة، كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحة وسلامة العاملين بالتوازي مع تعقيم الإدارات التعليمية ومدارس القاهرة.

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه يتم توزيع مادة مطهرة لتعقيم الأيدي على العاملين بالديوان حرصًا من مجلس الأمناء على حسن تعاونها الإيجابي والبناء ومبادراتها الداعمة ومساهمتها المتميزة في تعقيم وتطهير ديوان تعليم القاهرة.



و أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تعقيم مبنى ديوان المديرية بالكامل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.



وأوضح خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن عمليات التعقيم تتم لمبنى الديوان بواقع مرة كل شهر، وذلك حرصا على صحة جميع العاملين بالمديرية ولضمان حسن سير العمل بدون أي أضرار.



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وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن هذا يأتي في إطار الخطة الاحترازية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذه الخطة شملت أيضًا تركيب بوابتي تعقيم على مداخل المديرية لتعقيم جميع المترددين على المديرية.



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وقدم حجازى كلمة شكر لجميع القائمين على عملية التعقيم والمتواجدين من العاملين للاطمئنان على مصلحة الجميع.







وطلب الوزير بشكل عاجل من المديريات التعليمية الانتهاء من أعمال التعقيم خلال فترة تعليق الدراسة.









جدير بالذكر أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطبق اعتبارا من 30 مايو الجاري وعقب إجازة عيد الفطر المبارك، إجراءات الإلزام بارتداء الكمامات في عدد من الأماكن بشكل إجباري.









والأماكن التي منع فيها رئيس الوزراء التجول بدون ارتداء كمامة فيها هي: الأسواق، والمحلات، والمنشآت الحكومية، والمنشآت الخاصة، والبنوك، ووسائل النقل العامة والخاصة.









وسيتم تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في هذه الأماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري.









وأكدت مصادر حكومية لـ"صدى البلد"، أنه لا تهاون في إجراءات عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المشار إليها، لافتا إلى أن الإجراءات سوف تطبق بصرامة وحزم على كل المخالفين.









وأوضحت أن من يراقب أو يفرض غرامات عدم ارتداء الكمامة الأجهزة الشرطية ومأمور الضبط القضائي في المنشآت الحكومية والعاملين بالمترو، لافتا إلى أن سائقي الأتوبيسات العامة لن يسمحوا لمن لا يرتدي الكمامة بالصعود للأتوبيس، وكذلك البنوك والمنشآت الحكومية لن يتم السماح لهم بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات.











وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي فى ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية، التي تسعى الدولة من خلالها إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، والعمل على حماية المواطنين.