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رياضة

إصابة ثنائي فولهام بفيروس كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 02:51 م
مقر تدريبات فريق
مقر تدريبات فريق فولهام
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محمد السعيد
أعلن نادي فولهام الإنجليزي، إصابة اثنين من لاعبيه، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".


وذكر نادي فولهام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.


وكانت فرق الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب استأنفت تدريباتها مؤخرا، تمهيدا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا.


يذكر أن الحكومة البريطانية منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر مؤخرا، لعودة مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.


ومن المقرر أن تقام باقي مباريات الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الحكومة البريطانية، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.
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