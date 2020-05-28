إصابة ثنائي فولهام بفيروس كورونا





وذكر نادي فولهام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، أن الفحوصات الطبية، أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا.









وكانت فرق الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب استأنفت تدريباتها مؤخرا، تمهيدا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا.









يذكر أن الحكومة البريطانية منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الضوء الأخضر مؤخرا، لعودة مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.









ومن المقرر أن تقام باقي مباريات الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب بدون حضور الجماهير، وفقا لقرار الحكومة البريطانية، خوفا من تفشي فيروس كورونا في المدرجات.