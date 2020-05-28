تأجيل إطلاق أول رحلة فضاء لـ «ناسا» منذ 9 سنوات.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها تسبب أحوال الطقس السيئة في تأجيل إطلاق مركبة فضاء تحمل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية





واضطرت شركة "سبيس إكس"، الخاصة المصنعة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتأجيل إطلاق هذه الكبسولة.





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وتوقف العد التنازلي قبل أقل من 17 دقيقة على الموعد المقرر، لانطلاق الصاروخ "فالكون 9 "، من مركز كندي.





وكانت هذه المهمة، ستصبح أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، انطلاقا من أرض أمريكية منذ تسع سنوات ومن المقرر أن تكون الفترة التالية المتاحة للإطلاق ظهر السبت المقبل.





وكان ترامب وصل إلى قاعدة “كاب كانافيرال” الجوية لمراقبة إطلاق الصاروخ. وأفاد الصحفيون المعتمدون لدى البيت الأبيض، بأن الطائرة الرئاسية نفذت عدة تحليقات فوق القاعدة لتمكين ترامب من رؤية موقع الإطلاق من الأعلى قبل هبوطها.



