AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تأجيل إطلاق أول رحلة فضاء لـ «ناسا» منذ 9 سنوات.. فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 02:59 م
مركبة فضائية
مركبة فضائية
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها تسبب أحوال الطقس السيئة في تأجيل إطلاق مركبة فضاء تحمل رائدي فضاء أمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية.

واضطرت شركة "سبيس إكس"، الخاصة المصنعة للصواريخ والمملوكة للملياردير إيلون ماسك، لتأجيل إطلاق هذه الكبسولة.

اقرأ أيضًا: 

وتوقف العد التنازلي قبل أقل من 17 دقيقة على الموعد المقرر، لانطلاق الصاروخ "فالكون 9 "، من مركز كندي.

وكانت هذه المهمة، ستصبح أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، انطلاقا من أرض أمريكية منذ تسع سنوات ومن المقرر أن تكون الفترة التالية المتاحة للإطلاق ظهر السبت المقبل.

وكان ترامب وصل إلى قاعدة “كاب كانافيرال” الجوية لمراقبة إطلاق الصاروخ. وأفاد الصحفيون المعتمدون لدى البيت الأبيض، بأن الطائرة الرئاسية نفذت عدة تحليقات فوق القاعدة لتمكين ترامب من رؤية موقع الإطلاق من الأعلى قبل هبوطها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق أول قمر صناعي للقوات الفضائية للولايات المتحدة.. فيديو

انفصال مركبة سبيس إكس الأمريكية "دراجون" عن المحطة الفضائية الدولية..شاهد

مركبة فضاء صينية تنجح في العودة إلى الأرض.. فيديو

بحضور ترامب.. سبيس إكس تستعد لإطلاق رواد إلى الفضاء

ترامب وميلانيا يحضران الإطلاق الأول لمركبة فضائية مأهولة منذ عِقد.. فيديو

ترشيحاتنا

ذروة جائحة كورونا في مصر بعد أسبوعين.. كيف نستعد لها ونصائح للوقاية

الحكومة: إتاحة الكشف وتوفير العلاج فى 330 مستشفى تتبع وزارتى الصحة والتعليم العالى على مستوى الجمهورية

هل يجوز جمع الشفع والوتر في ثلاث ركعات؟ .. أمين الفتوى يجيب

هذه الصلوات يجوز أداؤها وقت الكراهة .. تعرف عليها

هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة.. دار الإفتاء تجيب

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل مجددًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. هبة مجدي تخطف أنظار المتابعين

تكاليف تأمين الأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل مجددًا

ذروة كورونا بعد أسبوعين.. شروط غرفة العزل المنزلي