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برلمان

برلماني يطالب بوضع آلية لزيادة الأعداد بمستشفيات العزل

الخميس 28/مايو/2020 - 03:32 م
مستشفيات العزل
مستشفيات العزل
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فريدة محمد- ماجدة بدوي
طالب النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر في القليوبية، وزارة الصحة بوضع آلية لزيادة عدد الأسرة بمستشفيات العزل وتحويل مستشفيات جديدة لأن الفترة القادمة ستشهد ذروة تفشي فيروس كورونا ونحن نعاني من الآن من عدم توفر أسرة كافية. 

وأضاف الكمار أنه الفترة القادمة تستوجب إشراك القطاع الطبي الخاص في مواجهة جائحة كورونا من خلال وضع تسعيرة جبرية من الحكومة حسب مستوى الخدمة المقدم في المستشفى وتحت إشراف الوزارة. 

وأشار الكمار إلى أن تزايد الأعداد بصورة كبيرة الأيام الماضية وإعلان وزارة الصحة بأن الفترة القادمة ستشهد ذروة تفشي الفيروس يستدعي المزيد من الإجراءات الاستباقية، ووضع الآلية المناسبة لإشراك القطاع الطبي الخاص. 

وأوضح الكمار أنه يجب على وزارة الصحة إتاحة الأدوية الخاصة بعلاج كورونا في العزل المنزلي بجميع الصيدليات، وتعريف جميع الصيدليات والمرضى بها، ومتابهة  بروتوكول عزل المريض منزليا والأدوية التي تساعد على الشفاء، مع ضرورة تأخير هذا القرار حتى مراحل متأخرة، لافتا إلى أنه يجب صرف الأدوية التي تستخدم لعلاج كورونا  بروشتة معتمدة، لضمان توافرها بالأسواق.

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