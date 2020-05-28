السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية جديدة داخل قاعة العرض المتحفي لـ توت عنخ آمون

تطلق اليوم وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة داخل قاعة العرض المتحفي لقطع الملك الصغير توت عنخ آمون بالمتخف المصري بالتحرير، والتي تضم العديد من القطع التي استخدمها الملك أثناء حياته، والبعض منها تم صنعه لتدفن معه؛ لتوضح مدى الإتقان الذى وصل له صناع هذه الفترة وتشهد على الثروة العظيمة التي قدمتها الإمبراطورية المصرية للخزينة الملكية.









في الرابع من نوفمبر عام 1922 قام الأثرى الإنجليزى هوارد كارتر، باكتشاف مذهل في تاريخ علم الآثار، الا وهو مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون بعد ما يقرب من عشر سنوات من الحفر المستمر حيث عثر على أربعة حجرات محفورة في الصخر مخبأة تحت صخور وادى الملوك وبها ما يربو على 5000 قطعة أثرية رائعة والتي كانت شاهدًا على حياة وموت هذا الملك.





ارتقى توت عنخ آمون العرش كابن الملك أخناتون على الأغلب وذلك في سن التاسعة. عقب فترة الاضطراب الدينى الكبيرة في عصر العمارنة. تزوج توت عنخ آمون من غنخ إس إن آمون الإبنة الثالثة لأخناتون من زوجته الرئيسية نفرتيتى. قام الملك الصغير في بداية حكمه بإعادة القوة والثروة لآمون رع إله الدولة الرئيسي.





تم اطلاق هذه الجولة الافتراضية بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة Virtual Mid East.



