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أخبار البلد

الكهرباء: عزل المخالطين لأي حالة مصابة أو متوفاة بـ كورونا

الخميس 28/مايو/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
 قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتم تلقائيا إجراء حصر شامل لجميع المخالطين لاى حالة مصابة او متوفاه بوزارة الكهرباء وعزل المخالطين بعد منحهم إجازة 14 يوما.

وتابع حمزة أنه تم اجراء حصر لمدير شبكات منطقة القلعة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء الذى توفى أمس الاول بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح حمزة أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء قررت على الفور  عزل جميع المخالطين لمدير شبكات القلعة بمنازلهم وتطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة العاملين.

واضاف حمزة ان الوزارة  تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا  من ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر خاصة وأن هناك بعض الإدارات لا يمكن أن يتوقف العمل  لضمان استمرار وصول التيار الكهربائى للمواطنين.


يذكر أن وزارة الكهرباء قامت بتركيب ممرات وبوابات تعقيم إلكترونية ذاتية على مداخل الوزارة، بهدف الحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين والزائرين ووقايتهم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا تماشيًا مع سياسة الدولة.
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