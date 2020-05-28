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مرأة

الإخوات الثلاث.. ظهور رشا شيحة مع شقيقتيها هنا وحلا بإطلالات مختلفة

الخميس 28/مايو/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور انستجرام " صورة لها جديدة مع شقيقتيها.

وظهرت حلا بإطلالة سوداء كاملة بببنطلون وتوب حقيية سوداء ، مع اكسسورات مختلفة بحظاظة وساعة، وظهرت الإخوات بإطلالات أنيقة ومختلفة كاجول.

أما عن رشا فظهرت ببنطلون جينز وبلوزة منقوشة كت مربوطة علي الوسط، ونسقت شعرها الأشقر بتسريحة كيرلي، والتقطت الصورة وهي تقف وسط أخواتها.

أما عن هنا شيحة فارتدت ملابس شيك وبسيطة بلوزة شيفون كت باللون السيمون وعليها بعض التطريزات البيضاء مع بنطلون جينز ، وحقيبة بالوسط باللون الأسود. 

وكتبت رشا علي الصورة " When we laugh we laugh from the heart " 
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