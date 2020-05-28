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فن

لندى أوجه كثيرة.. هنا شيحة تذكر متابعيها بدورها في مسلسل شاهد عيان

الخميس 28/مايو/2020 - 08:53 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
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مصطفى كرم

شاركت هنا شيحة جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" من كواليس مسلسلها الرمضاني السابق "شاهد عيان".


وخطفت هنا شيحة الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله.


وعلقت هنا شيحة على الصور قائلة: "لندى أوجه كثيرة #شاهد_عيان".


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هنا شيحة تقدم في مسلسل شاهد عيان دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.


يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية "اتفضلوا فى الصالون" التى لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.


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