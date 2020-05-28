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فن

حلا شيحة تدعم رجاء الجداوي: حبيبتي وأمي

الخميس 28/مايو/2020 - 02:57 ص
حلا شيحة ورجاء الجداوي
حلا شيحة ورجاء الجداوي
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مصطفى كرم

وجهت حلا شيحة، رسالة دعم إلى الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونقلها لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية. 


ونشرت حلا شيحة، صورة برفقة رجاء الجداوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، معلقة "الجميلة رجاء الجداوي ... حبيبتي و امي في السلم و الثعبان و اشتغلنا اكتر من عمل مع بعض بجد بحبها من قلبي و بدعيلها بالشفاء العاجل ليها حب من نوع خاص في قلوب الناس علشان روحها الحلوة و كلامها الجميل دايمًا طالع من القلب ... بحبك من كل قلبي ويارب تقومي بالسلامة ". 


وكانت الفنانة رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.


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وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».


وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية.

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