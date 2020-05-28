طريقة عمل منين سادة وبالعجوة.. خطوة بخطوة

تحتار العديد من السيدات حول طريقة اعداد الـ منين فى المنزل، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل المنين السادة والعجوة بخطوات بسيطة.
مقادير منين سادة وبالعجوة
1 كيلو دقيق
1 كوب سمسم
نصف ملعقة صغيرة ريحة كحك
رشة ملح ناعم
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة شمر وينسون مجروش
نصف كيلو سمنة
1 ملعقة كبيرة خميرة
1 كوب لبن دافىء
الحشو
عجوة
1 ملعقة صغيرة ريحة كحك
1 ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب سمسم
1 ملعقة كبيرة سمنة
طريقة تحضير منين سادة وبالعجوة
* ترفع مقادير العجوة على النار مع 2 ملعقة كبيرة ماء
* تخلط المكونات الجافة عدا السكر والخميرة، ثم تخفق المكونات مع 400 جم من السمن.
* يخلط اللبن مع الخميرة والسكر ويترك حتى تتفاعل الخميرة.
* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تشكل على صاج فرن " ويمكن حشوها بالعجوة"
* يترك حتى يتخمر مرة أخرى.
* يسوى بالفرن على درجة حرارة 190 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم يقدم بالهنا.