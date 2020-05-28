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مرأة

طريقة عمل منين سادة وبالعجوة.. خطوة بخطوة

الخميس 28/مايو/2020 - 11:07 م
منين بالعجوة
منين بالعجوة
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نهى هجرس
تحتار العديد من السيدات حول طريقة اعداد الـ منين فى المنزل، ولذلك نقدم لكى طريقة عمل المنين السادة والعجوة بخطوات بسيطة.

مقادير منين سادة وبالعجوة
1 كيلو دقيق 
1 كوب سمسم 
نصف ملعقة صغيرة ريحة كحك 
رشة ملح ناعم 
1 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة كبيرة شمر وينسون مجروش 
نصف كيلو سمنة
1 ملعقة كبيرة خميرة 
1 كوب لبن دافىء 

الحشو
عجوة 
1 ملعقة صغيرة ريحة كحك 
1 ملعقة صغيرة قرفة 
نصف كوب سمسم 
1 ملعقة كبيرة سمنة



طريقة تحضير منين سادة وبالعجوة
* ترفع مقادير العجوة على النار مع 2 ملعقة كبيرة ماء

* تخلط المكونات الجافة عدا السكر والخميرة، ثم تخفق المكونات مع 400 جم من السمن.

* يخلط اللبن مع الخميرة والسكر ويترك حتى تتفاعل الخميرة.

* تترك العجينة حتى تتخمر ثم تشكل على صاج فرن " ويمكن حشوها بالعجوة"

* يترك حتى يتخمر مرة أخرى.

* يسوى بالفرن على درجة حرارة 190 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة ثم يقدم بالهنا.

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