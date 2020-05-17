سادة وبالملبن والعجوة.. طريقة عمل منين العيد بأقل التكاليف

يعد المنين أحد أصناف الكعك التي تقدم في عيد الفطر. وقد تختلف طريقة إعداده، فقد نجد المنين السادة والملبن والعجوة ونقدم لكِ

طريقة سهلة لعمل اي نوع مع وضع اضافاتك التي ترغبينها في صنع المنين













المقادير:

نصف كيلو من السمنة أو الزبدة

كيلو من الدقيق الأبيض

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

نصف كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من اللبن

رشة من الملح

عجوة او ملبن ويمكن الاستغناء عنها ويصبح المنين سادة

ربع كوب من السمسم

ماء دافئ









طريقة التحضير:

نخلط السكر مع اللبن والخميرة ونقلبها جيدًا.

في وعاء كبير نضع الزبدة ثم نضيف خليط اللبن والسكر والخميرة، ثم نقلب بملعقة خشبية ثم نضيف رشة الملح والبيكنج بودر ونقلب ثم نضيف الدقيق بالتدريج، ثم نعجن الخليط بالماء الدافئ، حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة ثم نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة، ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة إلى العجوة ونقلب، ثم نضيف السمسم ونخلطها سويًا ثم نرش كمية من الدقيق على سطح المطبخ، ونفرد العجينة لسمك لا يزيد عن 2 سم ثم نقطع العجينة إلى شرائح طولية، ونحشو كل شريحة بمقدار من العجوة .









نرص قطع المنين في صينية ثم ندهن الوجه "لبن" ونرش "سمسم" ثم نغطي الصينية ونتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى،