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فن

مع منى الشاذلي.. يسرا تنشر أول صورة من معكم عبر إنستجرام

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة يسرا صورة جديدة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " من برنامج الإعلامية منى الشاذلى .

وعلقت يسرا على الصورة قائلة: "من برنامج معكم منى الشاذلي.. إيه رأيكم في حلقة النهاردة؟ #خيانة_عهد".


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يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى إستضافت مؤخرًا ضيوفها عبر الاسكايب وتابعت حلقاتها من الاستديو بدون جمهور نظرًا لما تمر به البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا وحرصًا منها على نشر الوعى بالمكوث في المنزل لخطورة الموقف .

وتشهد أولى حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي" عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لقاء خاص مع النجمة يسرا والأبطال المشاركين لها في مسلسل "خيانة عهد" الذى حقق نجاحا جماهيريا طوال عرضه في موسم الدراما الرمضانية ٢٠٢٠ مساء اليوم وغدا الجمعة على فضائية cbc حيث تعرض الحلقة على جزئين متتاليين.


مسلسل خيانة عهد يقوم ببطولته يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وحلا شيحة وخالد أنور وجومانا مراد وبيومى فؤاد وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

 

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