علي ربيع يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك.. شاهد

احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد نجلته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر على ربيع صورة له مع ابنته ملك وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد الميكا كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنه يا حبيبتي".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ماشاء الله ربنا يحفظها ويخليهالك" و "كل سنة وهي طيبة" و " ربنا يباركلك فيها" و " منورين".



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شارك على ربيع في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

