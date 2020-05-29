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فن

علي ربيع يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك.. شاهد

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:59 ص
علي ربيع
علي ربيع
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مصطفى كرم

احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد نجلته عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر على ربيع صورة له مع ابنته ملك وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد الميكا كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنه يا حبيبتي".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ماشاء الله ربنا يحفظها ويخليهالك" و "كل سنة وهي طيبة" و " ربنا يباركلك فيها" و " منورين".

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شارك على ربيع في بطولة مسلسل عمر و دياب مع مصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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