ESPN: مذبحة إدارية في برشلونة

ويوضح التقرير أن العديد من أولئك الذين سيغادرون ستنتهي عقودهم في نهاية الموسم الحالي، كما

يفيد التقرير أن الموظفين في قسم الاستكشاف لا يتقاضون سوى 600 يورو شهريًا.