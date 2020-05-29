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سيارات

أعطال شائعة تصيب السيارات الجديدة.. احذرها

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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اماني نوار
من أبرز العوامل التي تساهم في أن يفضل الأشخاص شراء سيارات جديد بدلا من السيارات المستعملة هو توقعهم بان تلك السيارات الجديدة لا يصيبها الأعطال لمدة 4 أو 5 سنوات على الأقل ،ولكن في الحقيقة  أكدت دراسة بريطانية  ان السيارات الجديدة قد تتعرض أحيانا إلى الأعطال الفنية علاوة على بعض عيوب التصنيع .

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يعتبر خلل نظم تحديد المواقع للسائقين من أهم المميزات الموجودة في السيارة والتي تم دفع مبالغ إضافية بها عند شراء السيارة الجديدة ولكن سنجد انه يحدث الكثير من الخلل فيها .

كشفت الدراسة أيضا على وجود بعض المشاكل التي  قد تحدث داخل بطارية السيارة الجديدة  مثل أعطال في البطاريات بصورة سريعة عما هو متوقع، لكن غالبًا ما ترجع هذه الأعطال إلى سلوكيات خاطئة للسائقين، حيث توجد كثير من التجهيزات الكهربائية والترفيهية في السيارات الحديثة، ويحدث أحيانًا سوء استخدام لها.

اما بالنسبة لنظام التعليق الهوائي  وهو يعد من اهم الانظمة في السيارات الجديدة وهو يتكون من ماصات الصدمات والدعامات والنوابض وفي حال تعرضه لأي عطل فإنه يؤثر على سلامة وامان السيارة لذلك فهو له تأثير كبير على عجلة القيادة وثبات السيارة خاصة على السرعات العالية .

سنجد ان نظام الفرامل أيضا هو من أهم انظمة الامان في السيارات وإّذا تم تعرضه للاعطال فهو يهدد سلامة قائدي السيارات  وذلك  حسب الأبحاث فإنه من اكثر الأعطال التي تصيب السيارة الجديدة لذلك ينصح الكثير من الخبراء  في عالم السيارات بإجراء فحص دوري لها ومراقبة عدد من العلامات التي تشير إلى تهالكها ووجود بعض الاعطال فيها .
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ومن أكثر المشاكل أيضا  الموجودة في السيارات الجديدة هو شعور قائد السيارات بضعف أداء المحرك  بالإضافة إلى تصاعد ادخنة نظام عادم السيارات وهذه المشكلة تشير إلى إصابة نظام التحكم في ملوثات العادم بالأعطال، وعدم تمكنه من الحد من انبعاثات الغازات السامة.

ونصح الكثير من الخبراء قائدي السيارات ان يتم فحص السيارة الجديدة جيدا خاصة أن هناك بعض السيارات تظهر في الأسواق بعيوب تصنيع .

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