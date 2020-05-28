بفرشة الأسنان والصودا.. أسهل الطرق لتنظيف بطارية السيارة

تعتبر البطارية من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة، ولهذا يجب العناية بها.. إليك أسهل طريقة لتنظيفها بالمكونات المتاحة، عن طريق خلط ملعقتين صغيرين من صودا الخبز وملعقة واحدة من الماء، من أجل الوصول بالبطارية إلى الشكل الجيد والعمل بكفاءة.



قم بمزج المكونات جيدا حتى تري أنها تتحول إلى عجينة سلسة ثم خذ فرشاة أسنان وافركها على الكبلات النحاسية أو ما يسمى بقواشيط البطارية المثبة على كبل توصيل الطاقة، كما يمكنك استخدام الصوف الصلب للقيام بنفس أسلوب التنظيف.



والبطارية من أكثر الأشياء استهلاكا في السيارة هي والكاوتش، والاهتمام بالبطارية يعتبر من الأشياء المهمة التي تطيل من عمرها وتقيك الأعطال الناجمة عن تلفها لأن السيارة لن تدور بشكل طبيعي أو تتحرك بدون البطارية، لذلك حافظ عليها قدر المستطاع.



ويجب الحرص على عدم تشغيل الكاسيت والأشياء التي تستهلك كهرباء أثناء إطفاء السيارة لأن هذه المسألة من أكثر الخطوات التي تؤثر على عمر البطارية، فمثل هذه الإجراءات ستقوم باستنزاف طاقة البطارية وتتلفها مبكرا.

