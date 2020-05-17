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سيارات

كيفية قياس بطارية السيارة

الأحد 17/مايو/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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أماني نوار
البطارية من اهم أجزاء السيارة فهي المسئولة عن إمداد المحرك بالتيار الكهربائي لبدء عملية  تشغيل السيارة كما تقوم بتشغيل الأجزاء الكهربائية والإنارة.

وعلى الرغم من أهمية البطارية إلا ان الكثير من قائدي السيارات لا يدركون المكونات الداخلية للبطارية وكيفية قياسها وقوتها .


وتتكون البطارية من 6 اجزاء رئيسية فكل جزء يولد فرق جهد 2.115 فولت كما يصل فرق الجهد الكلي للبطارية 12.7 فولت


اما بالنسبة لطريقة فحص البطارية فتوجد طريقتين لفحص البطارية وهي تعتمد على توصيل سلك ذو سماكة جدية بين الأقطاب.


اما الطريقة الثانية لفحص البطارية عبارة عن قياس الفولتية ويتم استخدام جهاز معين وهو الفولتميتر فيها ويتم توصيل السلك الأسود مع القطب السالب للبطارية، وتوصيل الأحمر بالقطب الموجب للبطارية، ومن ثم قراءة النتيجة.

أما بالنسبة للقراءة الجيدة للبطارية وهي :
12.7 فولت - البطارية 100%
12.5 فولت - البطارية 90 %
12.42 فولت -البطارية 80 %
12.32 فولت- البطارية 70 %
12.2 فولت - البطارية 60 %
12.06 فولت -البطارية 50 %
11.9 فولت –البطارية 40 %

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