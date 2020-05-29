مصادر: خلافات في المواقف بين سول وواشنطن حول برمجة التدريبات العسكرية المشتركة القادمة

تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة محادثات لتسوية الخلافات بشأن كيفية برمجة التدريبات العسكرية المشتركة الصيفية بعد إلغاء التدريبات الرئيسية في فصل الربيع بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لما ذكرته مصادر حكومية كورية اليوم الجمعة.





وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه عادة ما تقوم سول وواشنطن بالتدريبات الرئيسية المشتركة مرتين في السنة لضمان وتعزيز وضع الاستعداد المشترك، غير أنهما أجلتا التدريبات المخطط لها في فصل الربيع إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، ولم يتم إجراؤها حتى الآن مع استمرار أزمة كورونا.





وأوضحت المصادر الحكومية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها أن المناقشات جارية حول تدريبات مشتركة رئيسية في أغسطس القادم.





وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن التدريبات القادمة يجب أن تركز على تقييم قدرات سول لنقل حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب من واشنطن إليها بشكل كامل بحسب ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.إلا أن الجيش الأمريكي شدد على أنه يجب أن يكون الهدف من التدريبات القادمة تعزيز وضعهما المشترك كبديل للتدريبات في الربيع، بدلا من الاستعدادات لعملية نقل الحق وفقا للمصادر.





وتعمل سول وواشنطن على عملية نقل حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب من الولايات المتحدة إلى كوريا الجنوبية بشكل كامل على أساس الشروط، ولم يتم تحديد موعد نهائي له، رغم أن الكثيرين يرون أن الجانبين يتطلعان إلى استكمال العملية بحلول عام 2022 أو قريب منه كتاريخ مستهدف.





ومن أجل التحقق مما إذا كانت سول في طريقها للوفاء بشروط الانتقال، أجرى الجانبان اختبارا للقدرة التشغيلية الأولية في أغسطس من العام الماضي، وقرر وزراء دفاعهما الانتقال إلى الخطوة التالية في تنفيذ اختبار القدرة التشغيلية الكاملة.





وذكرت المصادر أنه إذا تأخر التحقق من القدرة التشغيلية الكاملة، فقد تفقد عملية نقل الحق الإطار الزمني.