للتسهيل على الدولة والناخب.. فقيه دستوري يقترح إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد

اقترح د. صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إجراء الانتخابات النيابية في وقت واحد لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من خلال ورقة اقتراع واحدة بالدوائر على أن تجرى انتخابات الشيوخ بنظام القائمة.





وقال فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، إن إجراء انتخابات البرلمان والشورى والشيوخ في وقت واحد يسهل على الناخب وعلى الدولة الوقت والجهد في ظل التحديات الجديدة التي تواجه مصر والعالم، مشيرا إلى أن نظام القوائم في الشيوخ والنواب يجعل إجراء الانتخابات أكثر يسرا.





وأضاف أن نسبة ٥٠٪‏ للفردي والقائمة هى النظام الأفضل الذي يساهم في تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل المرأة وًالفلاحين العمال و غيرهم.

وتابع: " أما انتخابات مجلس الشيوخ فتكون بنظام القوائم لانها تتطلب خبرات و تخصصات تحتاجها الدولة في الملف التشريعي و الاقتصادي و الاجتماعي بخلاف الخبرات و الدرجات العلمية"، موضحا أن اختيار أعضاء مجلس الشوري لا يعتمد على معايير الانتخابات الفردية التي تعتمد أحيانا على العصبيات أو رأس المال.





واقترح د فوزي أن تجرى انتخابات المحليات بعد إجراء انتخابات المجالس النيابية حتى لا يصاب المواطن بالإرهاق الانتخابي.





وأكد أن المحليات يمكن تأجيلها بعد انتهاء جائحة كورونا حتى يتمكن المرشحين من مباشرة عملهم في المحليات، مردفا: " يجب أن نضع في الاعتبار هل يمكن للمصريين في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات النيابية في ضوء جائحة كورونا خاصة في ظل التوجه العالمي للتعايش مع هذا الوباء المستجد".





يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب حيث من المقرر أن ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع القادمة ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.





ومن المفترض أن ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء اخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي حيث سيدرس مشروعات القوانين المحالة تعديل قانون مجلس النواب و الذي يحدد نسبة القوائم و الفردي و ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين الدوائر الانتخابية بخلاف و تعديلات مباشرة الحقوق السياسية.





و من المفترض ان يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات البرلمانية حيث يقترح البعض أن تكون ٥٠٪‏ للفردي و القائمة ويقترح البعض الآخر أن تكون ٧٥٪‏ للقائمة بما يدعم الأحزاب والقوي السياسية والباقي للنظام الفردي ويحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الأحزاب والنواب.





الجدير بالذكر أن القانون لم يصل حتى الآن للبرلمان وأنه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و التي ستبدأ دراسته فور الإحالة من خلال عقد اجتماعات لمناقشة الصياغة و اجراء حوار مجتمعي ثم صياغة تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.