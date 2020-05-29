AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

للتسهيل على الدولة والناخب.. فقيه دستوري يقترح إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في وقت واحد

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:57 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد

اقترح د. صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، إجراء الانتخابات النيابية في وقت واحد لاختيار أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من خلال ورقة اقتراع واحدة بالدوائر على أن تجرى انتخابات الشيوخ بنظام القائمة.


وقال  فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن إجراء انتخابات البرلمان  والشورى  والشيوخ في وقت واحد يسهل على الناخب وعلى الدولة الوقت والجهد في ظل التحديات الجديدة التي تواجه مصر والعالم، مشيرا إلى أن نظام القوائم في الشيوخ والنواب يجعل إجراء الانتخابات أكثر يسرا. 


وأضاف أن نسبة ٥٠٪‏ للفردي والقائمة هى النظام الأفضل الذي يساهم في تمثيل فئات المجتمع المختلفة مثل المرأة وًالفلاحين العمال و غيرهم.

وتابع: " أما انتخابات مجلس الشيوخ فتكون بنظام القوائم لانها تتطلب خبرات و تخصصات تحتاجها الدولة في الملف التشريعي و الاقتصادي و الاجتماعي بخلاف الخبرات و الدرجات العلمية"، موضحا أن اختيار أعضاء مجلس الشوري لا يعتمد على معايير الانتخابات الفردية التي تعتمد أحيانا على العصبيات أو رأس المال. 


 
واقترح  د فوزي أن تجرى انتخابات المحليات بعد إجراء انتخابات المجالس النيابية حتى لا يصاب المواطن بالإرهاق الانتخابي.


وأكد أن المحليات يمكن تأجيلها بعد انتهاء جائحة كورونا حتى يتمكن المرشحين من مباشرة عملهم في المحليات، مردفا: " يجب أن نضع في الاعتبار هل يمكن للمصريين في الخارج المشاركة في هذه الانتخابات النيابية في ضوء جائحة كورونا  خاصة في ظل التوجه العالمي  للتعايش مع هذا الوباء المستجد".


يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب  قوانين الانتخابات لدراستها قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب  حيث من المقرر أن ترسل الحكومة القوانين للبرلمان خلال الأسابيع  القادمة  ليجرى البرلمان حوار مجتمعي حولها قبل عرضها على الجلسة العامة في صورتها النهائية.


ومن المفترض أن ينتهي البرلمان من دراسة قوانين الانتخابات قبل يوليو المقبل و قبل انتهاء اخر دورة برلمانية لمجلس النواب الحالي حيث سيدرس  مشروعات   القوانين  المحالة  تعديل قانون مجلس النواب  و الذي يحدد نسبة القوائم و الفردي و ومشروع قانون مجلس الشيوخ وقوانين  الدوائر الانتخابية بخلاف  و تعديلات  مباشرة الحقوق السياسية.


و من المفترض ان يتضمن الحوار المجتمعي نسبة القائمة و الفردي بقوائم الانتخابات  البرلمانية حيث يقترح البعض أن تكون ٥٠٪‏ للفردي و القائمة ويقترح البعض الآخر أن تكون ٧٥٪‏ للقائمة بما يدعم الأحزاب والقوي السياسية  والباقي للنظام الفردي ويحسم التصويت هذا الجدل الذي ظهر بين الأحزاب والنواب. 


الجدير بالذكر أن القانون لم يصل  حتى الآن للبرلمان وأنه بمجرد وصوله سيحيله رئيس المجلس د على عبد العال  للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب و التي  ستبدأ دراسته فور  الإحالة من خلال عقد اجتماعات  لمناقشة الصياغة و اجراء حوار مجتمعي ثم صياغة   تقرير حولها لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقترح برلماني بعقد جلسات مجلس النواب من خلال الفيديو كونفرانس.. الأعضاء يرفضون: أمر غير دستوري ومن الممكن توفير قاعة كبيرة لحين تحسن الأوضاع.. ونائب: الدولة اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا

نائب: الأجندة البرلمانية مزدحمة جدا بعد توقف عقد جلسات المجلس بسبب كورونا

3 أشهر.. تشريعية البرلمان: مد دور الانعقاد الحالي لإنجاز القوانين والموازنة

طارق تهامى: أتوقع إصدار قانون الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر المقبل

حوار مجتمعي قبل إقرارها.. تشريعات الانتخابات أمام البرلمان خلال أسابيع

البرلمان في انتظار قوانين الانتخابات النيابية.. جدل بين النواب بشأن النظام الانتخابي الأمثل.. وننشر تشكيل مجلسى الشيوخ و النواب وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المانجو؟

أزمة الترجي والوداد في يد العدالة الدولية .. فتح أوراق فضيحة رادس أمام المحكمة اليوم

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 29-5-2020

بسبب كورونا.. ضربة قوية لجماهير ليفربول قبل استئناف الدورى الإنجليزي

بعد 8 سنوات من العشرة.. كلب يشبه صاحبه ويصبح موديل إعلانات

16872 إصابة و284 وفاة.. ارتفاع حصيلة كورونا في إسرائيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور