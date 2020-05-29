سيولة تامة..الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية في صباح اليوم الجمعة.





وقالت المصادر إن الطريق الدائري يشهد سيولة مرورية تامة مع انخفاض تام في أحجام السيارات.





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وأشارت المصادر إلي استقرار الحالة المرورية على الطريق الدائري بمناطق المعادي والقاهرة الجديدة حتى مناطق السلام والمرج.





كما تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري أعلى مناطق مسطرد وفي التقاطع مع طريق الإسكندرية الزراعي، وأعلى مناطق إمبابة.





ويشهد الطريق سيولة مرورية تامة في التقاطع مع محور 26 يوليو وأعلى مناطق المريوطية حتى مناطق الكونيسة والمنيب ودار السلام وأعلى الأوتوستراد.





كما تستقر الحركة المرورية على محور 26 يوليو بالاتجاهين القادم والمتجه من ميدان لبنان إلى طريق الإسكندرية الصحراوي والعكس.





وكذلك يشهد طريق السويس الصحراوي والدائري الأقليمي سيولة مرورية تامة بدون أي مؤثرات على الحركة.



