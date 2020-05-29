AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إدارة المواقف بالوادي الجديد تلزم السائقين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

أعلن معتمد عبد المعتصم أحمد، المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تطبيق الالتزام بارتداء الكمامة للركاب والسائقين في موقف مدينة الخارجة وتغريم المخالفين 4000 جنيه.

وأكد معتمد، في بيان صحفي، تعميم القرار على جميع مواقف المحافظة، خلال اليومين المقبلين، فيما جرى التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها للتنبيه على سائقي وأصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريًا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وفى أماكن الانتظار.

وأشار معتمد، إلى تشكيل لجان من إدارة مشروعات المواقف للمرور لمتابعة التزام جميع السائقين على مستوى مواقف المحافظة بارتداء الكمامات، اعتبارًا من يومي السبت 30 مايو الجاري، والتشديد على المواطنين بعدم ركوب السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائهم للكمامة حرصًا على أمن وسلامة جميع المواطنين، كما أنه سُتتّخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت معتمد، إلى تولي مشرفي المواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة متابعة تنفيذ تلك الإجراءات مع عدم دخول أي سيارة إلى المواقف وتحميل الركاب إلا بعد التأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازيه.

  يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة جميع الجهات، لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

شاهد.. أهالي متوفاة بـ كورونا ينقلون جثمانها من الحميات بمعرفتهم.. وصحة الشرقية ترد


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توزيع الكمامات مجاناً في الشرقية لمدة أسبوع على السائقين والركاب.. تفاصيل

مواقف الشرقية تبدأ تعليق لافتات التوعية بارتداء الكمامات.. صور

بدءا من الغد .. الكمامة بـ 2 جنيه للسائقين والركاب بمواقف الشرقية

في أول أيام تطبيق القرار..رئيس مدينة فاقوس يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة..صور

في أول أيام تطبيق القرار.. محافظ الشرقية يتفقد عددا من المواقف للتأكد من ارتداء الكمامة

إجراءات رادعة للمخالفين.. محافظ المنوفية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات

ترشيحاتنا

أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام

الفرق بين أعراض نزلات البرد وأنفلونزا و فيروس كورونا.. فيديو

أخبار الرياضة .. حسام عاشور يشكر تركي آل الشيخ عقب رسالة غامضة منه .. هجوم شرس من الجمهور على الغندور

أطلق اسمها على ابنته.. قصة زواج الملكة نازلي العرفي من زوج ابنة ضرتها

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 اليوم في مصر..صور