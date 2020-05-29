AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: جارٍ صب أساسات كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة مدينة المنصورة الجديدة

الجمعة 29/مايو/2020 - 11:10 ص
عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ أعمال صب الأساسات  لكلية المعاملات القانونية الدولية، والجارى تنفيذها علي مساحة ٥٧٠٠ متر مسطح بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة المنصورة الجديدة.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه وجه مسئولى جهاز مدينة دمياط الجديدة والمنوط به الإشراف على مدينة المنصورة الجديدة بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ولا سيما مشروعات الإسكان والمرافق لتسليم الوحدات للفائزين بها في المواعيد المقررة، مشيرًا إلى أن مشروع جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا على رأس المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة.


من جانبه أوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة،  أنه تم الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة لكلية المعاملات القانونية الدولية بنسبة ٧٠%، وهى طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلًا من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وهى موفرة من الناحية الإقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة  علي الشركة المنفذة للمشروع، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد، وسرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية في أعمال التشطيبات وفي التوقيتات المحددة لها مع إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد Covid_19 ، للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين بالموقع من المهندسين والمشرفين والعمال.

وأشار المهندس محمد رجب إلى أن جامعة المنصورة الدولية مقامة علي مساحة حوالي (١٢٧) فدانًا، جنوب المرحلة الثانية وعلي بعد (٢٤٠) مترًا من المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم الجامعة كليات( المعاملات القانونية الدولية، الهندسة، إدارة الأعمال، الإقتصاد، العلوم الطبية، الصيدلة، الأسنان )، بجانب مبان  تشمل (مبني الإدارة ، مكتبة مركزية والخدمات الطلابية، مستشفى جامعيا، صالات رياضية، معارض خارجية مفتوحة).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإسكان: مستمرون فى إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة لتحقيق خطة 2052

وزير الإسكان: البدء في صب أسقف الدور الثالث علوي بعمارات جنة بـ ملوي الجديدة

إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة.. صور

إزالة فورية لمخالفة بناء بالحي الرابع بمدينة دمياط الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعملية بناء مدن الجيل الرابع في مصر .. الجزار: عجلة البناء لم تتوقف بجميع المشروعات .. والتسليم في توقيتاتها

وزير الإسكان يتفقد 4824 وحدة سكنية جار تنفيذها في دمياط الجديدة

ترشيحاتنا

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

أم بلا رحمة.. تلقي جثة رضيعتها بالقمامة من أجل المتعة الحرام

عمرو جمال يثير الجدل عبر انستجرام: أنا هو منقذي

هاشتاج عمرو دياب يتصدر تويتر.. ومغردون: الأعظم وبلا منازع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا

بملابس كاجوال.. زوجة علي ربيع تخطف الأنظار برفقة ابنتهما.. صور

سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020 اليوم في مصر..صور