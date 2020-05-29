بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إعتبارًا من الغد إلزام المواطنين وجميع العاملين بالجهات التابعة للمحافظة بارتداء الكمامات .





وسيكون ذلك داخل المصالح الحكومية ووسائل النقل العام والجماعى والأماكن المغلقة .





وسيتم منع دخول أى مواطن للمنشآت الحكومية دون إرتداء الكمامة الواقية مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا علي صحة العامة.









يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرر الزام المواطنين بارتداء الكمامة .



