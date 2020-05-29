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محافظات

دعوات بطور سيناء لعزل المخالطين لحالات إيجابية والعائدين من عطلة العيد

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:56 م
صدى البلد
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ايمن محمد
 

 دعا سكان طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء  لعزل المخالطين  لل١٨ حالة التي اصيبت بفيروس كورونا  والتي يبلغ عددهم نحو ٢١٠  شخص  علاوة علي تخصيص مبني للعزل المخالطين  والعائدين من عطلة عيد الفطر المبارك من الموظفين والعاملين  بجنوب سيناء .
 وطالب ناصر تمام امين مساعد حزب مستقبل وطن بطور سيناء بان يتم تخصيص  مبني  تمكين المرآة لعزل المخالطين  محذرا من خطورة ترك المخالطين للحالات الايجابيه  طلقاء  بدون عزل 
 واقترح حميد سعد   ادمن صفحة المجلس الشعبي  لجنوب سيناء عزل القادمين في احدي  القري السياحية براس سدر لحين التاكد من خلوهم من الفيروس 
 وكان اعلن النائب غريب حسان عضو مجلس الشعب عن دائرة طور سيناء إن موافقة المحافظة عن تخصيص المدرسة الفندقية  بطور سيناء للعزل  
 وقد اصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب  سيناء قرارات  باحتساب ايام العزل المنزلي للموظفين العائدين من اجازات عيد الفطر المبارك ايام عمل رسميه  الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية  والوقائية لمنع  تفشي فيروس كورونا .
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دعوات بطور سيناء لعزل المخالطين لحالات إيجابية والعائدين من عطلة العيد
دعوات بطور سيناء لعزل المخالطين لحالات إيجابية والعائدين من عطلة العيد
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