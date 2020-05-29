حمام إبراهيم: أتمنى عودة الدورى لتحسين الأوضاع ولكن بضوابط.. فيديو

علق حمام إبراهيم ، نجم النادي الإسماعيلي ، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كورونا المستجد.
ووصف "حمام إبراهيم " بأن هذه الفترة صعبة وثقيلة للغاية ، وأثرت تأثيرا سلبيا علي كل فرد بالمنظومة الرياضية ، سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين ،أو العمال داخل النادي ، حيث إن الجميع يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم ،وأن لايوجد لديهم مصدر رزق آخر خارج كرة القدم .
وأشار "حمام إبراهيم " علي أن القسم الثانى والثالث وكذلك الرابع لابد وأن يهتم ويلقي نظرة وزير الشباب والرياضة عليهم ،ويتم تعويضهم علي توقف النشاط الرياضي وتوقف مصدر رزقهم الوحيد .
وأكد علي أن هؤلاء اللاعبيين كان أكثر ضررا مع استمرار النشاط ،فكيف الحال عندما توقف النشاط رسميا .
وأشار "حمام إبراهيم "علي أنه أثناء فترة تدريبه بالقسمين الثانى والثالث كان علي درايه بأغلب اللاعبين ،وكان يرى أن هؤلاء اللاعبيين لا يستطيعوا دفع نفقة المسكن الخاص بهم ،ومواجهة مطلبات الحياه من مأكل ومشرب ،في ظل إنخفاض العقود والمرتبات بالقسمين .
وأكد أن جميع لاعبي الدورى المصرى بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة أتجهوا خلال فترة توقف الدورى للعمل الحر لتحسين الدخل المادي له ولاسرته .
وأكد أيضا أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال مدربي القسم الثانى والثالث ، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد ،ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد .
وأشار أيضا أنه يعلم بوجود بعد المبادرات والمساعدات من بعض مسئولي الأندية ،ولكن هذا ليس كافي ولابد من نظرة من مسئولي الدولة لهؤلاء اللاعبيين .
وعلق "حمام إبراهيم " على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم ،تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب بشروط، وأنه يتمنى عودة واستكمال النشاط الرياضي ، ولكن مع وضع بعض الضوابط ، لكي لاتبقي "المصيبة مصيبتين " ، .