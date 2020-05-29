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رياضة

حمام إبراهيم: أتمنى عودة الدورى لتحسين الأوضاع ولكن بضوابط.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:52 م
حمام إبراهيم
حمام إبراهيم
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كتب: رباب الهوارى
علق حمام إبراهيم ، نجم النادي الإسماعيلي  ، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كورونا المستجد.

ووصف  "حمام إبراهيم "  بأن هذه الفترة صعبة وثقيلة للغاية ، وأثرت تأثيرا سلبيا علي كل فرد بالمنظومة الرياضية ، سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين ،أو العمال داخل النادي ، حيث إن الجميع  يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم ،وأن لايوجد لديهم مصدر رزق آخر خارج كرة القدم .

وأشار "حمام إبراهيم " علي أن القسم  الثانى والثالث وكذلك الرابع لابد وأن يهتم ويلقي نظرة وزير الشباب والرياضة عليهم ،ويتم تعويضهم علي توقف النشاط الرياضي وتوقف مصدر رزقهم الوحيد .

وأكد علي أن هؤلاء اللاعبيين كان أكثر ضررا مع استمرار النشاط ،فكيف الحال عندما توقف النشاط رسميا .

وأشار "حمام إبراهيم "علي أنه أثناء فترة تدريبه بالقسمين الثانى والثالث كان علي درايه بأغلب اللاعبين ،وكان يرى أن هؤلاء اللاعبيين  لا يستطيعوا دفع نفقة المسكن الخاص بهم ،ومواجهة مطلبات الحياه من مأكل ومشرب ،في ظل إنخفاض العقود والمرتبات بالقسمين .


وأكد أن جميع لاعبي الدورى المصرى بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة أتجهوا خلال فترة توقف الدورى للعمل الحر  لتحسين الدخل المادي له ولاسرته .

وأكد أيضا أن هذا التأثير السلبي ليس علي اللاعبين فقط ،بل طال مدربي القسم الثانى والثالث  ، وأن أغلب المديرين الفنيين توقف مصدر رزقهم الوحيد ،ولم يستطيعوا مواكبة الظروف المعيشية خلال جائحة كرونا وتأثر الجميع بالبلاد .

وأشار أيضا أنه يعلم بوجود بعد المبادرات والمساعدات من بعض مسئولي الأندية ،ولكن هذا ليس كافي ولابد من نظرة من مسئولي الدولة لهؤلاء اللاعبيين .

وعلق "حمام إبراهيم  " على قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم ،تدريجيا بفتح الأندية ومراكز الشباب بشروط، وأنه يتمنى عودة واستكمال النشاط الرياضي  ، ولكن مع وضع بعض الضوابط ، لكي لاتبقي "المصيبة مصيبتين " ،  .
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