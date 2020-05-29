AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بتصنيف الجامعات العالمية 2020.. بنها ضمن أفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية

الجمعة 29/مايو/2020 - 02:04 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث حصول الجامعة على المركز 59 عالميا، والمركز6 محليًا في تصنيف أفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية بتصنيف الجامعات العالمية الاسترالي ( 4icu ) للمواقع الإلكترونية للجامعات 2020م.
وقال الجيزاوى ان هذا التصنيف يعد من التصنيفات المهمة حيث يقوم بتصنيف أفضل وأشهر مؤسسات التعليم المعتمدة استنادًا إلى السمعة التي تحظى بها، وعلاقاتها وحضورها، وما تتمتع به المؤسسة من شهرة وكذلك ما تقدمه من مواد تعليمية وخدمات.

كما يُعد Uni Rank دليلًا دوليًا رائدًا للتعليم العالي، ومحرك بحث يضم تقييمات وتصنيفات لأكثر من 13,600 جامعة وكلية معترف بها رسميًا في 200 دولة، ويعتمد في تصنيف الجامعات على معطيات 4 جهات عالمية مستقلة تحدد مدى حضور وشهرة الجامعات الخاضعة للتقييم.
من جانبه أضاف الدكتور شادي المشد مدير البوابة الإلكترونية للجامعة أن أحد أهم أهداف التصنيف هو توفير بيان دوري غير أكاديمي لأفضل 200 جامعة ناطقة باللغة العربية في العالم استنادًا إلى مقاييس الويب غير المنحازة وغير المؤثرة التي توفرها مصادر الويب الدولية المستقلة بدلًا من البيانات المقدمة من الجامعات نفسها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. جامعة بنها في تصنيف التايمز للتنمية المستدامة 2020

جامعة النيل الأهلية تتقدم في المؤشرات العالمية للبحث العلمي خلال 2020

ترشيحاتنا

تحريض على العنف.. تويتر يعاقب ترامب بسبب تغريدة عدوانية.. صور

الفشقة.. جنة الخصوبة السودانية تحت نار الطمع الإثيوبي

تأجيل الدعاوى المنظورة.. كيف استعدت محاكم الإسكندرية لعودة العمل بها؟

أخطاء شائعة تدمر الفتيس الاوتوماتيك

المرض ووفاة والدتها.. ثلاث صعوبات فى حياة يسرا

بعد إصابة مستشار المحافظ بـ"كورونا".. ماذا يحدث في ديوان الإسكندرية

AdvertisementS

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

علامات استرشادية للمسافات الآمنة بالمحطات.. السكة الحديد تستعد لاستئناف حركة التشغيل

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تعرف على المواعيد الجديدة للمترو والسكة الحديد بدءا من الغد

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

المواجهة تتصاعد.. الجيش السوداني يحشد قواته على الحدود مع إثيوبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

مش بالسن .. 15 صورة تكشف أناقة وفخامة إطلالات يسرا