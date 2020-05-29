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تعليم

تفاصيل التقديم في مبادرة البحث العلمي لرفع كفاءة كليات العلوم المصرية

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:31 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلميوالتكنولوجيا عن مبادرة ScienceUP التي تأتي في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية، وبناء قاعدة علمية قوية وتنفيذا لاستراتيجية الوزارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وهدفها الاستراتيجي الأول هو تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء قاعدة علمية قوية.

ونفذت الأكاديمية خلال الفترة الماضية مجموعة من البرامج والمبادرات في إطار تحقيق هذا الهدف وشملت هذه المبادرات تنقية وتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وتوجيه البعثات المصرية لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية ومبادرة اللحاق بالتكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل.


وأوضحت الاكاديمية أن البحوث الأساسية هي الأساس والمدخل الحقيقي للابتكار والبحوث التطبيقية والتكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل، ولا يمكن تحقيق الانخراط في الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الكبيرة والفضاء وثورة علوم الجينات دون بناء قوي في الرياضيات والفيزياء والفلك والجيولوجيا وعلوم الأحياء. 

كما ورد في تقرير "أمة في خطر" بأمريكا عندما تفوق عليهم الروس في الرياضيات والفضاء وما ترتب عليه من اتخاذ إجراءات بخصوص تعليم العلوم والرياضيات.

وأشارت إلى أن المبادرة ستولي أهمية قصوى في مرحلتها الأولى لتطوير معامل الأبحاث في أقسام كليات العلوم وتوفير منح بحثية سريعة وزيارات قصيرة للبحوث في مجال الرياضيات والفيزياء النظرية لبناء قاعدة علمية قوية ودعم للمرأة العاملة في مجالات العلوم، وكذا برامج احتضان للنوابغ في العلوم والرياضيات بالتعاون مع الكليات العملية.

جدير بالذكر أن مصر احتلت المرتبة الـ 35 عالميا في مؤشر النشر العلمي عام 2018 وفقا لمؤشر SCIMAGO وأظهرت النتائج تقدم مصر في المجالات المرتبطة بكليات العلوم حيث تحتل المرتبة 22 عالميا في الكيمياء. والمرتبة 27 عالميا في الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية، والمرتبة 35 عالميا في الفيزياء وعلم الفلك والمرتبة 43 عالميا في الرياضيات.

وعن هدف المبادرة قالت الاكاديمية: "يأتي برنامج ScienceUP Faculty of Science كأحد أهم برامج مبادرة ScienceUP ويهدف إلى رفع بناء قدرات كليات العلوم المصرية وبناء مدارس قوية في الرياضيات والفيزياء (أساس علوم المستقبل والتكنولوجيات البازغة)، كمرحلة أولى، في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية".


واوضحت أن الفئة المستهدفة كليات العلوم الحكومية حيث اقيمت ورشة العمل التعريفية الأولى في 20 فبراير 2020 عبر هذا الربط
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/scienceup/scienceup.pdf
بينما الإعلان والدليل الإرشادي إضغط هنا
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/scienceup/call.pdf
ارشادات التسجيل على الموقع إضغط هنا
http://www.asrt.sci.eg/ar/images/scienceup/reg-ins.pdf
التسجيل والتقدم(Submission System)  :
http://submission.asrt.sci.eg/


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