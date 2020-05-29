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أخبار البلد

6 محاور.. مبعوث الأمم المتحدة يعلن عن خطة عمل دولية لمواجهة كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:11 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود مطاوع
أعلن مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين، في الاجتماع رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية في فترة كوفيد-١٩ وما بعدها، عن خطة عمل من ٦ محاور لتأمين التمويل الكافي لمواجهة آثار جائحة كورونا الصحية والاقتصادية والاجتماعية وجهود التعافي للأفضل بعدها.

شارك في الاجتماع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالأمم المتحدة والرؤساء التنفيذيين لمؤسسات التمويل الدولية، وكبار ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص في تمويل جهود مواجهة الجائحة وخطط التعافي.

وتتضمن الخطة التي أعلنها محيي الدين، ٦ محاور هي توفير السيولة العالمية والاستقرار المالي ، و إدارة الديون، ومشاركة الدائنين من القطاع الخاص، والتمويل الخارجي والنمو الشامل، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وكيفية التعافي بشكل أفضل من أجل الاستدامة


وأكد د. محيي الدين أن جهود التعافي في الأمد القصير يجب أن ترتبط ولا تكون بمعزل عن أهداف التنمية المستدامة وألا تتسبب حلول الحاضر بمشاكل في المستقبل.

ومن المقرر أن يبدأ العمل الاسبوع القادم في شكل ورش عمل مكونة من الدول الأعضاء بمشاركة من المؤسسات والخبراء المعنيين بكل محور. بحلول المنتدى السیاسي رفیع المستوى في يوليو، ستتقدم ورش العمل بمقترحاتها ليتم نقاشها على المستوى الوزاري وبدء تنفيذها.

كما سيتم في فاعلية خاصة بالجمعية العامة بالأمم المتحدة، مناقشة سير جهود التنفيذ والعمل على معالجة المشاكل وتسريع وتيرة التقدم. وأخيرًا بنهاية العام سيتم تقييم نتائج تلك الجهود في ضوء أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، وأجندة الأمم المتحدة لتمويل التنمية، واتفاقية باريس الخاصة بتغير المناخ.
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