AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسجل 638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:09 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن إجرائها أكثر من 36 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في البلاد وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 33,170 حالة.


وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 260 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.. مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 412 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 17,097.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإمارات: 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

الإمارات.. إصابات كورونا تتخطى الـ 16 ألف حالة

210 وفيات.. الإمارات تسجل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

698 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

ترشيحاتنا

الحكومة: تطبيق صحة مصر مؤمن من جهات بالدولة.. وبياناته معتمدة من الصحة العالمية

حظر التجول غدا من 8 مساء.. عودة المواصلات العامة.. ولا يسرى على هذه الخدمات

دراسة: مرضى السكري هم الأكثر عرضة لنوبة حادة من كورونا

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

تسجل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة الأسبوع المقبل.. فيديو

AdvertisementS

قد تمتد لـ أغسطس..خبير أوبئة يكشف سيناريوهات كورونا في مصر وموعد انتهاء الموجة الأولي

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

بعد زرع كلى.. فنانة شهيرة تعلن عن إصابة ابنها بـ فيروس كورونا

الداخلية: عودة العمل بقطاعات الأحوال المدنية والجوازات والأدلة الجنائية وتصاريح العمل

محتويات شنطة علاج كورونا في المنزل وكيفية الحصول عليها.. صور

ليبيا ومواجهة كورونا.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي

الحكومة تتيح خدمة توصيل الأدوية لحالات العزل المنزلي من مصابي كورونا.. تفاصيل

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

فى ذكرى ميلاد محمد الدفراوى.. عاش حياة مأساوية قبل رحيله

العثور على جثة متحللة أثناء أعمال الحفر في كوبري الحلمية.. مباحث القاهرة تكشف اللغز.. صور

طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإضافة الكمامات والمطهرات على بطاقات التموين

تفاصيل مقتل سيدة سعودية على يد خادمتها.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مشتبه بـ كورونا.. خطوات العزل المنزلي الصحيحة

التوتر يحطم المناعة.. خبير: تنفيذ هذه التعليمات يقلل إصابات كورونا فى مصر

بالبيجامة.. أسما شريف منير تتألق فى أحدث جلسة تصوير