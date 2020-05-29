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تعليم

تطبيق إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم لتسجيل نتائج الطلاب

الجمعة 29/مايو/2020 - 03:20 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أتاح موقع وزارة التربية والتعليم، تطبيقا إلكترونيا جديدا خاص بمديري المدارس ومسئولي الإحصاء بالمدارس، لتسجيل نتائج امتحانات الطلاب عبر ايقونة استمارة التلميذ.

وقد أهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم، بالسادة مديري المدارس ومسئولي المعلومات بالمدارس، بتسجيل نتائج الامتحانات التفصيلية للفصل الدراسي الثاني عبر هذا التطبيق.

وأوضحت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة التربية والتعليم ، أن عملية تسجيل النتائج تتطلب تحديد ما إذا كان الطالب (ناجح – راسب – دور ثاني – منقطع)

ويتيح التطبيق ايقونتين أمام مديري المدارس ، إحداهما لتسجيل تسجيل نتائج الامتحانات، والأخرى لطباعة التقرير في نهاية التسجيل.

ويمكن لمن يهمه الأمر من مديري المدارس ، الوصول لهذا التطبيق من خلال الرابط التالي
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