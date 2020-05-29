بالأصفر الجريء .. عائشة بن أحمد بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جريئة.
وتألقت عائشة بن أحمد، ببنطال انيق من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه تي شيرت بدون اكمام باللون الأصفر الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت عائشة بن أحمد فى الماكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها الذهبى القصير التى تتناسب مع إطلالتها الكاجوال وتبرز جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بالظهور بإطلالتها الناعمة