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مرأة

نظارة غريبة وساعة يد حمراء.. عائشة بن أحمد في إطلالة كاجوال

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:08 م
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة عائشة بن احمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال أنيقة .

وظهرت بها عائشة بن أحمد، بتى شيرت كاجوال سادة باللون الأسود ليبرز عن أناقتها وجمالها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت عائشة بن احمد فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، ووضعت نظارة شمسية شفافة باللون البينك.

وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تبرز جمال ملامحها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع ساعة لليد باللون الأحمر لأكمال إطلالتها.
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