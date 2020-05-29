بـ توب صيفي .. شيري عادل تخطف الأنظار بهذه الإطلالة
الجمعة 29/مايو/2020 - 09:38 م
نشرت الفنانة شيري عادل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة صيفية جذابة.
وظهرت شيري عادل
، بتى شيرت بدون أكمام من منطقة الأكتاف ليبرز جمالها، وبنطلون جينز باللون الازرق تناسب مع لون بشرتها، وتركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت شيرى عادل
فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم لإكمال إطلالتها.
ولم تتكلف شيرى عادل
بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع ساعة لليد باللون البينك، وخاتم بسيط.