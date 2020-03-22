رسالة حب من شيري عادل لوالدتها في عيد الأم.. صورة

هنأت الفنانة شيري عادل، والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام".





ونشرت شيري عادل، صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة: "أدركت عندما تنظر إلى والدتك ، فأنت تنظر إلى أنقى حب ستعرفه على الإطلاق. اجمل كلمة "ام" ❤️ احبك ❤️ # يوم_الخير".









يشار إلى أن عيد الأم أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.





وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.



